Раде предлагают установить уголовную ответственность за отрицание факта Голодомора в Украине

Проектом Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за отрицание факта правомерности борьбы за независимость Украины в XX веке, факта Голодомора 1932-1933 годов в Украине» (№ 5692), внесенным Шухевичем (фракция Радикальной партии), предлагается ввести штрафы и установить уголовную ответственность за отрицание факта Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

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Законопроектом предусмотрено дополнить Уголовный кодекс Украины статьей 448, которой предлагается определить, что публичное отрицание факта правомерности борьбы за независимость Украины в XX веке, установленного Законом «О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке», факта Голодомора 1932-1933 годов в Украине, который установлен Законом «О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине», а также изготовление и распространение материалов с таким отрицанием, наказываются штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев.

Те же действия, совершенные лицом, являющимся представителем власти, или совершенные повторно, или организованной группой, или с использованием средств массовой информации, наказываются штрафом до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок до пяти лет.

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В пояснительной записке говорится, что большевистский тоталитарный режим, подавляя протесты украинского населения против коллективизационных социальных экспериментов, применял нечеловеческие репрессивные меры - вымаривал голодом целые области Украины.

«Данные репрессии осуществлялись путем принудительной силовой конфискации продуктов питания, ограничением в передвижении сельского населения и внесудебными казнями и арестами за сокрытие пищевых продуктов. Такие бесчеловечные меры продолжались более года в период 1932-1933 годов и убили в страшных муках миллионы украинцев», - сказано в пояснительной записке.

При этом отмечается, что такие действия большевистской власти подпадают под квалификацию статьи II Международной конвенции ООН 1948 года, которая устанавливает, что «... геноцидом считается такое деяние, которое совершается с намерением уничтожения полностью или частично какой-либо национальной этнической, расовой или религиозной группы как таковой, а именно предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое ее уничтожение».

Подобная практика уголовного и административного преследования пренебрежительного отношения и отрицания факта геноцида установлена в Германии, Австрии, Бельгии, Греции, Люксембурге, Польше, Венгрии, Израиле, Италии, Португалии, Франции, Чехии, Швейцарии и других странах, где отрицание факта нацистского уничтожения евреев (Холокост) является деликтом, также деликтом является отрицание уничтожения греков и армян и других народов, которое преследуется в уголовном порядке, отмечается в пояснительной записке.