Порошенко: Голодомор 30-х годов является прямым следствием потери Украиной государственности в 20-х годах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время чествования памяти жертв голодоморов в Киеве.

«Геноцид тридцатых годов – это прямое следствие потери государственности в двадцатых годах. Оккупация Украины советской Россией стала возможной вследствие разъединения и внутренних распрей политических сил молодого Украинского государства. Они входили и выходили из коалиций; раскачивали улицу; плели друг против друга хуторянские интриги и даже поднимали восстания. Они наивно верили, что атаманщина – наилучшая форма демократии», - сказал он.

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«Как будто заложило; как будто им было предписано... Увлечены внутренней войной всех против всех, они будто и не замечали черной тучи, которая двигалась на Украину с севера, востока и юга. Не слышали раскатов грома и не видели смертоносной молнии, пока ею и не убило», - добавил президент.

«Коллективизация и подавление сопротивления крестьянства, уничтожение украинской интеллигенции и ликвидация Украинской Церкви не дали того результата, на который рассчитывали в Москве. И тогда тоталитарный режим спланировал Голодомор и воплотил его в масштабах геноцида», - отметил Порошенко.

«Целью империи было уничтожение любых возможностей для национального самоопределения Украины. Реализация этой цели предусматривала ликвидацию национально сознательной части тогдашнего общества, прежде всего крестьян и интеллигенции », - сказал он.

Напомним, ежегодно в 16.00 граждане зажигают свечи и устанавливают их на подоконниках или на балконах, почтив таким образом память миллионов украинцев, которые были убиты.