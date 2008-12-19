Балога раскрыл свои планы на будущий год - личные и политические

Глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА планирует в следующем году закончить благоустройство небольшого озерца неподалеку от дачи под Мукачево.

Об этом он сказал еженедельнику "Комментарии", отвечая на вопрос "Какие у Вас планы на следующий год?".

«Рассчитываю, что закончу благоустройство небольшого озерца неподалеку от дачи под Мукачево, там очень красиво, уютно и спокойно», - сказал В.БАЛОГА.

В то же время он добавил, что личные планы афишировать не очень хочется. “Многие из них – за гранью между публичным и частным. Планирую создать дополнительные возможности для обучения своих двух сыновей, они у меня способные ребята. Уверен, что порадует доченька”, ”, - сказал В.БАЛОГА.

Он отметил, что будет пытаться “украсть у будней еще немного отдыха, чтобы больше бывать с семьей”.

При этом В.БАЛОГА сообщил, что есть много планов, связанных с его деятельностью государственного служащего и политика.

«Судя по объективным реалиям, будет к чему приложить усилия. Общество и страну ожидают очень сложные испытания, о чем сейчас всячески избегают говорить в Кабинете министров и в Верховной Раде”, - сказал глава Секретариата Президента. Зато, констатировал В.БАЛОГА, не обходит болезненные темы Президент, и “это означает, что в моей нынешней должности работы хватит”. Ведь, уверен В.БАЛОГА, “без контроля Банковой наши чиновники и парламентарии способны напринимать решений, которые мало того, что авантюрные, да еще и часто противоречат государственным интересам. Особенно, если речь идет о собственности или больших деньгах”.

Также он сообщил, что намерен развивать «Единый Центр» - “качественно новую политическую силу, которая всего за полгода деятельности завоевала признание, стала серьезным субъектом политики”.

«Нам нужно будет более четко раскрыть людям свои цели и принципы. Мы должны донести наши идеи до каждого неравнодушного украинца”, - сказал В.БАЛОГА, добавив, что “в случае парламентских выборов “Единый Центр” обязательно примет в них участие и, верю, будет избран в Верховную Раду”.

«Надеюсь, что с Божьей помощью задуманное непременно свершится, а если обстоятельства и внесут какие-то коррективы, то восприму это спокойно. В конечном счете, впереди всегда много новых возможностей”, - сказал В.БАЛОГА.