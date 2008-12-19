Центр Разумкова видит в Украине борьбу на взаимоуничтожение

Сегодня в Украине происходит политическая борьба на самоуничтожение.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал заместитель генерального директора Центра политических и экономических исследований имени Александра Разумкова Валерий ЧАЛЫЙ сегодня на пресс-конференции.

По его словам, к величайшему сожалению, сегодня тот политический истеблишмент, который претендует на национальное и государственное лидерство, не демонстрирует готовности противостоять кризису.

”Это, по сути, является приговором политической элите. Ведь даже перед вызовами экономического, финансового, политического кризиса, социальной напряженностью у политиков нет объединяющей позиции. Сегодня мы наблюдаем за политической борьбой на взаимоуничтожение”, - отметил В.ЧАЛЫЙ.

При этом он отметил, что политическая элита проявляет заботу о рядовых гражданах только с “популистских и электоральных позиций”.

”Наибольшим показателем того, что кризис действительно является очень серьезным и может привести к очень серьезным последствиям, является интенсивность выезда семей богатых людей за границу на продолжительный срок пребывания. К счастью, пока еще этого нет. Но это может служить индикатором”, - сказал В.ЧАЛЫЙ.