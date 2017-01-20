САП обжаловала отказ суда рассматривать дело об отмене лицензий на добычу газа фирмами экс-министра Злочевского - СМИ

Об этом руководитель САП Назар Холодницкий сообщил в интервью журналистам программы «Схемы», совместного проекта Радио Свобода и телеканала «UA:Первый».

По его словам, прокуроры лишь 5 января узнали об определении суда, которым он отказался рассматривать отмену пяти спецразрешений на добычу природного газа ПАО «Техноресурс», ООО «Пари» и ООО «Надрагаз», эти постановления вынесены в конце декабря прошлого года.

«В конце года вынесли решение, праздниками оно все «заговорилось». И мы узнали 5 числа, без уведомления, что 27-28 декабря было какое-то решение. В тот же день была подготовлена апелляция (подана 10 января). Мы написали, что требуем слушать с участием прокурора, иначе никак. Сейчас она в Киевском апелляционном админсуде», – отметил антикоррупционный прокурор.

Окружной админсуд Киева отказался рассматривать дела об отмене лицензий фирм, связанных со Злочевским, за то, что САП нарушила шестимесячный срок, когда могла обращаться с иском.

Руководитель САП пояснил, что его подчиненные не могли обращаться в суд раньше из-за законодательных норм – с 2014 года прокуратура может подать иск только после отказа либо ненадлежащего исполнения обязанностей органами, которые осуществляют государственное регулирование в этой сфере. В этом случае это Государственная служба геологии и недр и Министерство экологии и природных ресурсов.

Читайте также"Укргазвыдобування" за год продало для нужд населения 13 миллиардов кубов газа

«С апреля мы получали информацию от Госгеонедр и говорили им, что разрешения, (полученные фирмами Злочевского) незаконны, обращайтесь в суд и отменяйте. Они отказались. 12 августа мы получили их письмо, собирали доказательную базу и 29 августа уже подали иск. Только с момента получения их письма у нас возникло право обращаться в суд. Если бы мы обратились раньше, нам бы суд совершенно законно отказал», – заявил Холодницкий.

По его словам, после этого прокуроры подали в суд все документы, ходатайства и доказательства и принимали участие в заседаниях.

«А в конце года кто-то тихонько что-то вынес, нас не вызывал, повестки не направлял, мы их не получали. В новом году мы узнаем, что отказали из-за того, что пропущенный срок. Вы что раньше не видели?», – отметил Холодницкий.

Исходя из поданной апелляционной жалобы, прокуроры считают, что суд не выяснил все обстоятельства дела, нарушил нормы права и неверно решил вопрос. Поэтому САП считает постановление Окружного админсуда «незаконным» и просит его отменить и направить для продолжения рассмотрения.

Ранее международная компания Burisma заявила о прекращении в Украине всех процессуальных и судебных действий в отношении президента группы Злочевского и операционных компаний, входящих в Burisma Group. Как говорится в сообщении компании от 12 января, это решение является результатом взаимной многомесячной работы двух команд – Генеральной прокуратуры Украины и Burisma Group».

В ГПУ эту информацию подтвердили и уточнили, что дело о незаконном обогащении и отмывании средств закрыли 1 ноября 2016 года из-за отсутствия признаков преступления.

Справка УНИАН. Burisma Group — независимая газодобывающая компания с активами в Украине, Италии и Казахстане. Является одной из крупнейших компаний по добыче газа в Украине с годовым объемом около 1,5 млрд куб. м газа. Также Burisma занимается разведкой углеводородов, предоставлением сервисных услуг и геотермальной энергетики. В планах компании на 2017 год нарастить добычу газа в Украине до 2 млрд куб. м. На энергетическом рынке работает с 2002 года. Одним из акционеров группы Burisma является бывший министр экологии Злочевский.

Как указано на корпоративном сайте компании по итогам 2015 года Burisma заняла 30% долю рынка частной добычи газа в Украине. В 2008 году группа приобрела добывающие компании «Эско-Пивнич» и «Пари», в 2012-м получила разрешения на покупку «Первой украинской нефтегазовой компании» и компании «Нафтогаз Гарант».