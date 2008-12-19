Черновецкий отреагировал на решение Киевсовета: мне до лампочки
13:30, 19 декабря 2008Политика
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Реакция на мораторий
Мэр Киева Леонид Черновецкий сообщил журналистам, что ему "до лампочки" мораторий Киевсовета на повышение цен и тарифов на ЖКХ для населения в столице в I квартале 2009 г.
Как сообщал УНИАН , Киевский городской совет принял за основу решение об установлении моратория на повышение Киевской городской государственной администрацией цен и тарифов на жилищно-коммунальные и другие услуги для населения в столице в I квартале 2009 г. За это решение проголосовали 118 депутатов.
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