Коновалюк говорит, что нарытых им фактов хватит для импичмента Ющенко

Председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам выяснения обстоятельств поставок в Грузию украинской военной техники с целью установления фактов нарушения законодательства Украины и норм международного права Валерий КОНОВАЛЮК считает, что комиссия имеет достаточно доказательств причастности Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО к незаконным поставкам вооружения, чтобы начать против него процедуру импичмента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КОНОВАЛЮК заявил сегодня во время отчета перед парламентом о работе ВСК.

«Я не исключаю, что этих материалов будет достаточно для того, чтобы начать процедуру импичмента Президента Виктора ЮЩЕНКО», - сказал он.

По словам В:КОНОВАЛЮКА, именно по указаниям В.ЮЩЕНКО делалось все, чтобы повлиять на процесс расследования комиссией поставок в Грузию украинской военной техники.

Он выразил убеждение, что бюджетные средства, которые потеряла Украины от продажи Грузии вооружения по заниженным ценам, - это конкретные доказательства коррупции конкретных должностных лиц.

Как сообщал УНИАН, ранее В.КОНОВАЛЮК (Партия регионов) заявлял, что комиссия выявила факты поставок в Грузию украинского оружия с военного арсенала в пгт Лозовая Харьковской области. Также он утверждал, что военная техника продавалась в Грузию по заниженным ценам, а также о том, что Украина продолжала поставлять в Грузию оружие после начала вооруженного конфликта на Кавказе в августе.

Между тем, представители правительства, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Министерство обороны, СБУ, а также наивысшие должностные лица Грузии неоднократно опровергали заявления В.КОНОВАЛЮКА о незаконных поставках оружия в Грузию.