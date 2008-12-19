Ющенко успокаивает: ни Тимошенко, ни депутатам нечего бояться

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает неуместным проведение сейчас досрочных парламентских выборов.

Об этом он сообщил в интервью газетам “Україна молода”, “День” и “Факты”.

“Нынешняя ситуация уже не та, что три месяца назад, и говорить о досрочных выборах как способе решения проблемы сейчас неуместно”, – сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, нужно завершать политику 2008 года и формировать политику 2009, а не заниматься выборами. “Это уже не приоритет, поэтому ни правительству, ни Верховной Раде нечего бояться. Вместо этого нам всем сейчас нужно вспомнить о том, что мы украинцы, и объединиться для борьбы с внешними и внутренними вызовами”, – сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, В.ЮЩЕНКО в октябре подписал указ о прекращении полномочий парламента и проведении внеочередных выборов в декабре 2008 года. Позже он приостановил действие своего указа на неопределенный срок для принятия законодательства, необходимого для преодоления финансового кризиса.

15 декабря глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА сообщил, что В.ЮЩЕНКО не подпишет государственный бюджет на следующий год, если в нем не будут предусмотрены расходы на внеочередные выборы.