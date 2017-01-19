Австрия пытается навести мосты - Neue Zürcher Zeitung

Об этом пишет Мерет Бауманн в статье "Австрия пытается навести мосты", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

Амбиции по поводу решения почти трехлетнего конфликта в Украине стали скромнее. Конечно, все хотят, чтобы он завершился, и внести в это свой вклад, сказал министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц на прошлой неделе, когда он официально объявил о своих приоритетах на время председательства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое страна приняла в начале года. Но цель кажется ему сейчас нереальной. Поэтому он говорит о разрядке ситуации и необходимости улучшить условия жизни людей в восточной части Украины. Для этого нужно установить доверие, поскольку кризис в Украине привел к новому блоковому мышлению. Это относится к учебникам по истории, говорит Курц.

Австрия, "строитель мостов"

ОБСЕ может стать подходящей платформой для этого. В организацию входят 57 государств: Россия и другие страны бывшего Советского Союза, все европейские страны, США и Канада. И Австрия, пожалуй, наиболее подходящая страна-председатель. По крайней мере, Курц видит шанс в многолетнем опыте страны в построении мостов между Востоком и Западом. Швейцария, во время председательства в 2014 году, которое совпало с началом эскалации в Украине, признала ОБСЕ практически единственной площадкой для переговоров, и, таким образом, организация приобрела новое значение. Решение об отправке миссии наблюдателей почти три года назад стало маленькой сенсацией, ведь в ОБСЕ преобладает принцип единогласия. Ранее разногласия между Россией и Западом неоднократно не позволяли принять важные решения. Между тем, миссия насчитывает более 1000 человек, и этот контроль существенно улучшил ситуацию на востоке Украины, подчеркнул Курц. Но в последнее время никакого значительного прогресса не было. Заключенное на переговорах в Минске перемирие нарушается почти ежедневно.

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Несмотря на конфликт, Австрия поддерживает хорошие отношения с Москвой. Летом 2014 года, в разгар кризиса, президента Владимира Путина принимали со всеми почестями во время спорного визита в Вену, в апреле прошлого года в то время федеральный президент Хайнц Фишер ездил в Москву, а правительственные политики в Австрии постоянно выражают сомнения в необходимости санкций ЕС в отношении России. В конце года интервью Курца немецкому журналу "Der Spiegel" заставило многих насторожиться, он высказался за поворот в отношениях с Москвой и смягчение санкций. Поэтому в России Австрию считают, скорее, нейтральным посредником, в отличие от Германии, которая была председателем ОБСЕ в прошлом году.

То, что конфликт в Украине будет в центре усилий Вены, уже подтверждают короткие поездки Курца с момента вступления на пост председателя. Сразу же после начала года, он отправился к так называемой линии соприкосновения на Донбассе и после прокомментировал все довольно трезво. Во вторник и в среду прошли переговоры с коллегами в Киеве и Москве, Павлом Климкиным и Сергеем Лавровым, а также с украинским президентом Петром Порошенко. Курц казался довольным, но он следует политике маленьких шагов. Основная цель заключалась в расширении миссии наблюдателей, и Лавров в среду выразил согласие. Это позволит обеспечить круглосуточный контроль, а не только наблюдение в дневное время. В настоящее время бои проходят, в основном, по вечерам и в ночное время, поэтому расширение имеет очень большое значение для улучшения ситуации в области безопасности, заявил министр иностранных дел Австрии. Кроме того, наблюдатели будут лучше оснащены технически. Однако, Лавров категорически отверг желание правительства в Киеве, переквалифицировать миссию на Донбассе в вооруженное полицейское подразделение, что позволило бы провести выборы. Это полностью противоречит Минским договоренностям, сказал Лавров.

Никакого решения без Москвы

Главный дипломат России винит Киев в отсутствии прогресса в реализации соглашения. Уже несколько месяцев стороны обмениваются взаимными обвинениями. Так как Россия официально не признает себя стороной в войне, Лавров раскритиковал то, что отмена санкций зависит от реализации Минского соглашения. Курц намерен внедрить систему, которая послужит новым импульсом для этого процесса. Карательные меры необходимо постепенно ослаблять, шаг за шагом за любое позитивное развитие в регионе конфликта, пояснил министр на прошлой неделе. Такой подход поддержал и министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Решение кризиса без России невозможно, сказал Курц.