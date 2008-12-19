Яценюк: я лично могу доверять Азарову, но таких людей немного...

Народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК (фракция НУ-НС) считает, что депутаты будут использовать Временную следственную комиссию Верховной Рады по вопросам проверки деятельности Национального банка Украины с лоббистской целью.

Такое мнение А.ЯЦЕНЮК высказал сегодня в прямом эфире радио “Эра FM”.

“Зная, что такое Верховная Рада и каков состав украинского парламента, могу ответственно заявить – только после того, как будет создана соответствующая комиссия, в Национальный банк станут ходить “ходоки” со значками народных депутатов Украины: тому дай валюту, тому дай рефинансирование, тому помоги такой банк профинансировать... Это уже все проходили. Временная следственная комиссия направлена только на одно: как решить индивидуальные вопросы отдельных народных депутатов Украины”, - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его мнению, ключевым вопросом в настоящий момент является стабилизация курса. Кроме того, он считает, что в парламенте не так много специалистов, которые могут войти в состав этой комиссии.

“Есть несколько ответственных людей... Я могу назвать, например, Николая АЗАРОВА, которому я могу лично доверять как специалисту, с которым мы прожили 2004 год и с которым мы вместе преодолели валютно-финансовый кризис 2004 года. Но их по пальцам можно сосчитать. Львиная доля комиссии будет исключительно лоббистской. Запускать какие-либо комиссии - значит полностью получить неконтролированную ситуацию”, - уверен депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 декабря, Верховная Рада Украины приняла постановление «Об образовании Временной следственной комиссии по вопросам проверки деятельности Национального банка Украины в период финансового кризиса». Такое решение поддержали 416 из 440 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением ВР поручено проверить деятельность Нацбанка по выполнению им «основной конституционной функции – обеспечению стабильности денежной единицы, а также по обеспечению стабильности банковской системы и выполнению основных принципов денежно-кредитной политики в период финансового кризиса».

Председателем ВСК избран народный депутат Юрий ПОЛУНЕЕВ (фракция БЮТ), заместителем - народный депутат Владислав ЛУКЬЯНОВ (фракция Партии регионов), секретарем комиссии - народный депутат Алла АЛЕКСАНДРОВСКАЯ (фракция КПУ).

Постановлением ВР предусмотрено, что Генеральная прокуратура, СБУ, НБУ должны обеспечить соблюдение законов Украины о статусе народного депутата Украины, «О государственной тайне» относительно доступа членов ВСК к материалам и документам, которые касаются предмета деятельности этой комиссии.

Комиссия должна работать в течение одного месяца.