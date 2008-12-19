Яценюк: не нужно много кричать о борьбе с коррупцией

Народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК (фракция НУ-НС) считает, что введение декларации расходов чиновников позволит уменьшить масштабы коррупции.

Такое мнение А.ЯЦЕНЮК высказа сегодня в прямом эфире радио “Эра FM”.

“До того момента, пока мы не введем декларирования расходов, мы не будем понимать, как и за что живут украинские власть предержащие. Не может быть на человеке, который представляет украинскую власть, условно говоря, надето в два раза больше по цене, чем у него годовая декларация... Это значит, что он живет не за свои деньги. Это значит, что он берет взятки. Это очень просто. И не нужно много кричать о борьбе с коррупцией – введите декларацию, посадите правоохранительные органы на контроль этих вещей. И мы тогда увидим, что мы качественно изменим власть в том числе”, - сказал А.ЯЦЕНЮК.