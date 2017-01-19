"Правильное решение": Ляшко прокомментировал инициативу исключить Савченко из комитета по нацбезопасности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

«Решение об исключении Савченко из комитета нацбезопасности мы считаем правильным, поскольку это вопрос государственной тайны», - отметил Ляшко.

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«Если она едет в Минск и при посредничестве российского ФСБ организовывает встречи с Плотницким и Захарченко (лидеры «ЛНР/ДНР») - предателями, российскими марионетками, из-за которых сегодня льется кровь на Донбассе, то такое решение логично», - считает лидер Радикальной партии.

Как сообщал УНИАН, накануне профильный комитет ВР принял решение рекомендовать рассмотреть в сессионном зале парламента проект постановления об исключении Савченко из комитета.

Такое решение было принято после заслушивания информации от СБУ относительно неполномочных действий Савченко в решении вопроса об освобождении заложников и публикации списков их фамилий.

10 января Савченко на своей странице в Facebook обнародовала списки заложников, удерживаемых на неподконтрольных властям Украины территориях Донбасса, украинских политзаключенных, удерживаемых в российских тюрьмах и в оккупированном Крыму, а также список лиц, которых главари "ДНР/ЛНР" хотят получить от украинской стороны. В списках указаны 524 человека.

Ранее СБУ предостерегла Савченко от такого поступка.

Советник председателя СБУ Тандит назвал некорректными списки, обнародованные Савченко.

16 января депутат заявила, что опубликовала откорректированные списки украинцев, которых незаконно удерживают боевики на Донбассе, а также лиц, выдачи которых требуют от Украины террористы.