Регионы подталкивают Ющенко и Нашу Украину в оппозицию

Фракция “Наша Украина” и в оппозиции будет иметь прекрасный механизм контроля над властью – вето Президента Украины на правительственные законопроекты, заявил директор политико-правовых программ Центра им. А.Разумкова Юрий ЯКИМЕНКО в интервью “Газете по-украински” (№172 за 25 сентября).

По словам Ю.ЯКИМЕНКО, если “Наша Украина” все же пойдет в коалицию, “то использовать этот инструмент (вето Президента - УНИАН) против нее – а, следовательно, против себя – будет практически невозможно”.

Эксперт отметил, что в случае присоединения к нынешнему большинству “партия Президента будет играть второстепенные роли”. По его мнению, намного логичнее и последовательнее было бы, если бы “Наша Украина” перешла в оппозицию. “Это, кроме прочего, сохранило бы целостность партии”, - добавил он.

Как считает Ю.ЯКИМЕНКО, межфракционное объединение во главе с Юлией ТИМОШЕНКО - “это еще и сигнал лично ЮЩЕНКО и “Нашей Украине”, мол, и для вас оппозиционные двери открыты”. По его словам, Ю.ТИМОШЕНКО как председатель объединения недаром “предусмотрительно оставила вакантными три должности своих заместителей”.

Директор политико-правовых программ Центра Разумкова отметил, что Президент Виктор ЮЩЕНКО очень заинтересован в создании “сильной, законодательно обеспеченной оппозиции к Партии регионов”.

Как напомнил Ю.ЯКИМЕНКО, Президент сначала хотел, чтобы “Наша Украина” “вошла в коалицию с Партией регионов и контролировала действия правительства изнутри”. “Но, судя по последним недружественным шагам “регионалов”, эта идея становится все менее привлекательной. ЮЩЕНКО и “Нашу Украину” подталкивают к переходу в оппозицию”, - добавил он.