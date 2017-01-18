Председатель ОБСЕ хочет продлить работу миссии на Донбассе ночью, Лавров согласился на стрелковое оружие для наблюдателей

Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастиан Курц выступает за расширение деятельности СММ ОБСЕ на Донбассе, а именно в ночное время. Об этом сегодня, 18 января, он заявил во время совместной с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым пресс-конференции, передает DW.

Курц считает, что это улучшит ситуацию в регионе в целом.

"Что касается доступа наблюдателей: чем шире доступ они получат на территорию этого региона, тем больше и лучше они смогут выполнять свои задачи. Я думаю, расширение деятельности миссии наблюдателей на вечерне-ночные часы улучшит ситуацию в целом", - сказал он.

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В то же время глава внешнеполитического ведомства РФ заявил, что не против расширения работы миссии ОБСЕ на Донбассе и личного стрелкового оружия наблюдателей.

"Мы готовы на то, чтобы увеличить количество мониторов на линии соприкосновения и на складах, сделать их присутствие круглосуточном и дать возможность наблюдателям носить личное стрелковое оружие", - сказал российский министр.

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В то же время Лавров, отвечая на вопрос о восстановлении контроля Украиной над границей на Донбассе, отметил, что "это является последним шагом в выполнении минских договоренностей".

Как сообщал УНИАН ранее, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не поддерживает развертывание полицейской миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе для поддержания правопорядка на оккупированном Донбассе.

«Если вы под вооруженной миссией ОБСЕ имели в виду идею, которую сейчас начали вбрасывать из Киева о том, что нужно вооруженную полицейскую миссию развернуть на Донбассе, которая обеспечивала бы там правопорядок, то эта идея абсолютно противоречит Минскими соглашениями», - сказал Лавров.

По его словам, в Минских соглашениях предусмотрено, что Украина обязана законодательно признать и закрепить в Конституции особый статус Донбасса, включая право иметь свои силы правопорядка.