Россия выступила против вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе - хотят переодетых в "правоохранителей ЛДНР" боевиков

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в Москве на совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, федеральным министром Европы, евроинтеграции и иностранных дел Австрии Себастьяном Курцем.

«Если вы под вооруженной миссией ОБСЕ имели в виду идею, которую сейчас стали вбрасывать из Киева о том, что нужно вооруженную полицейскую миссию развернуть на Донбассе, которая обеспечивала бы там правопорядок, то эта идея абсолютно противоречит Минским соглашениям», - сказал Лавров.

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По его словам, в Минских соглашениях предусмотрено, что Украина обязана законодательно признать и закрепить в Конституции особый статус Донбасса, включая право иметь свои силы правопорядка.

«Никаких вооруженных иностранных миссий для поддержания порядка на Донбассе в этих условиях не требуется», - заявил Лавров.

По его словам, Россия согласна, чтобы во время выборов «местные силы правопорядка» сопровождались бы вооруженными наблюдателями ОБСЕ.