Тимошенко выразила соболезнования Путину

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выразила соболезнования главе правительства Российской Федерации Владимиру ПУТИНУ и российскому народу в связи с трагической гибелью российских туристов в автокатастрофе вблизи г. Эйлат (Израиль).

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров.

„С чувством скорби восприняли в Украине весть о трагедии - гибели российских туристов в результате автокатастрофы в районе г. Эйлат (Израиль)... Мы разделяем боль непоправимых утрат”, - говорится в телеграмме премьер-министра Украины.

Ю.ТИМОШЕНКО попросила В.ПУТИНА передать слова соболезнования семьям, которые потеряли своих родных в результате автокатастрофы, и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря в Израиле автобус с туристами из России перевернулся и упал в пропасть на трассе между Мицпе-Рамоном и Эйлатом. 24 человека погибли и около 50 ранены, многие - в критическом состоянии.