Портнов обнародовал аудио-фрагмент допроса Пашинского

Портнов заявил, что сознательно нарушает тайну следствия и обвинил депутата во лжи.

По его словам, Пашинский изменил свои первоначальные показания по делу о стрельбе в Вячеслава Химикуса.

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Экс-заместитель главы АП отмечает, что Пашинский 1 января заявлял о том, что стрелял в Химикуса лежа, а теперь – что стрелял прицельно и стоя.

"...Я сделал выстрел сразу, как только это смог сделать. После того, как меня сбили с ног, я встал и сразу (я настаиваю на слове "сразу"). Я не стоял и не вступал в переговоры с господином Химикусом. Я думаю, на 90 процентов уверен, что это не был выстрел лежа. Я, когда встал, сделал выстрел, то есть не лежа. Я не делал выстрел лежа, это однозначно. Я прицельно стрелял ниже пояса в ногу, чтобы его остановить...", - говорит на аудио голос, похожий на Пашинского.

Портнов, адвокатская контора которого предоставляет услуги Химикусу, заявил, что требует от прокуратуры обнародовать видео допроса Пашинского.

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Как сообщал УНИАН, 31 декабря 2016 года в Киевской области произошел инцидент между депутатом Пашинским и жителем Васильковского района Химикусом, в результате которого депутат применил огнестрельное оружие. Об этом сам депутат сообщил на своей странице Facebook.

В полиции сообщили, что по факту инцидента начато уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганские действия).

В то же время потерпевший Химикус, которому Пашинский прострелил ногу, утверждал, что депутат нарушал правила обращения с оружием, и пуля только случайно попала в ногу, а не в туловище.