Тимошенко отдала Укрзализныцю Литвину

Михаил КОСТЮК назначен генеральным директором Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на сегодняшнем заседании Кабинета Министров Украины сообщил журналистам министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ.

Он отметил, что это назначение проведено по предложению Блока Литвина в связи с вхождением фракции в коалицию.

Справка УНИАН. М.КОСТЮК до назначения был заместителем гендиректора «Укрзализныци».

Должность гендиректора "Укрзализныци" с 29 декабря 2007 г. занимал Василий МЕЛЬНИЧУК.