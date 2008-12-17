Тимошенко требовала от Пинзеника заявление об отставке?

Сегодня Кабинет Министров утвердит прогнозные макроэкономические показатели на 2009 год. Премьер Юлия Тимошенко отстаивает оптимистический сценарий развития экономики. Министр финансов не согласен.

Как стало известно «Делу», на протяжении двух дней в Кабинете Министров продолжался скандал между премьером Юлией Тимошенко и министром финансов Виктором Пинзеником. Причиной распрей стал проект бюджета. «Тимошенко хочет написать «липовый» бюджет, где будут завышенные цифры, а Пинзеник настаивает на том, чтобы сделать его реальным к выполнению», - сообщил изданию источник в правительстве.

Противостояние достигло апогея вчера в первой половине дня. Для этого Тимошенко даже в разгар сессии в Верховной Раде в экстренном порядке созвала часть членов своей фракции, представляющей партию «Реформы и порядок». При разговоре присутствовал и сам «виновник» собрания Виктор Пинзеник. По словам источника, премьер-министр требовала от Пинзеника написать заявление о добровольной отставке.

В частности, премьер-министр предлагает рост ВВП утвердить на уровне 0,4%, дефицит бюджета — 3%. Инфляция составит 9,5%. А валютный курс поддержат на уровне 7,5 гривни за доллар. Однако категорически против таких показателей выступил министр финансов Виктор Пинзеник. По его мнению, невозможно составить реальный бюджет на основе заниженных показателей. Это стало причиной острого противостояния министра с премьером. Помирить Тимошенко и Пинзеника смогли лишь члены фракции на срочно созванном по этому поводу заседании.

Однако членам ПРП удалось уговорить Юлию Тимошенко не горячиться. Премьер и министр финансов сошлись на том, чтобы взять за основу проект бюджета на 2009 год, поданный Кабмином 15 сентября и, изменив в нем лишь ряд макропоказателей, заново пересчитать доходы и расходы. «Проект бюджета будет построен так, чтобы доходов хватило на полгода, а летом правительство внесет в него поправки», — утверждает источник в Кабмине. Напомним, что в проекте бюджета на 2009 год, внесенном на рассмотрение парламента, но позже в связи с финансовым кризисом отозванном, уровень ВВП составлял 6%, дефицит бюджета — 1,4% от ВВП. В новом варианте планируется, что уровень роста ВВП составит 0,4%, а дефицит в два раза больше, чем планировалось ранее.

«Да, действительно, Юлия Владимировна собирала часть фракции, мы обговорили проект бюджета на 2009 год, основные макропоказатели и договорились подать и утвердить финансовый документ до 1 января», — подтверждает народный депутат Остап Семерак.

После утверждения основных макропоказателей Юлия Тимошенко и Виктор Пинзеник договорились отдать в бюджетный Комитет Верховной Рады так называемую «шпаргалку», в которой будет указано, где и какие изменения в законопроект о бюджете нужно будет внести.

Однако, как известно, работа парламентского комитета блокируется со стороны членов от Партии регионов, и из-за отсутствия там кворума такой сценарий может быть сорван. Поэтому «бютовцы» надеются, что смогут «поправить» проект бюджета с голоса при рассмотрении финансового плана на сессии Верховной Рады.

Но не все депутаты готовы голосовать за проект бюджета, скроенный по такому сценарию. «Партия регионов в полном составе проигнорирует голосования за проект бюджета, поскольку он популистский и там совсем не учтены интересы областей», — отметил «регионал» Виктор Тихонов.