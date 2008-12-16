Луценко говорит, что нашел общий язык с генпрокурором
18:45, 16 декабря 2008Политика
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...и осознали свои ошибки
Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО отмечает, что ему удалось найти общий язык с генеральным прокурором Украины Александром МЕДВЕДЬКО в вопросах, связанных с взаимодействием МВД и Генпрокуратуры во время раскрытия преступлений.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.
«Мы нашли общий язык… Сегодня и милиция, и прокуратура поняли свою ответственность перед обществом», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.
По его словам, «и ЛУЦЕНКО, и МЕДВЕДЬКО» осознали свои ошибки, допущенные в прошлом.
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