Луценко говорит, что нашел общий язык с генпрокурором

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО отмечает, что ему удалось найти общий язык с генеральным прокурором Украины Александром МЕДВЕДЬКО в вопросах, связанных с взаимодействием МВД и Генпрокуратуры во время раскрытия преступлений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Мы нашли общий язык… Сегодня и милиция, и прокуратура поняли свою ответственность перед обществом», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, «и ЛУЦЕНКО, и МЕДВЕДЬКО» осознали свои ошибки, допущенные в прошлом.