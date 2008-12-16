БЮТ требует от ГПУ завести дело на представителя Ющенко в ВР

Блок Юлии Тимошенко требует от генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО немедленно внести в парламент представление на арест бывшего председателя Львовского административного апелляционного суда Игоря ЗВАРИЧА. Об этом сообщил заместитель руководителя фракции БЮТ Андрей ПОРТНОВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, по словам депутата, «уже несколько недель общество и СМИ активно обсуждает «засевание» во львовском суде и количество найденных у судьи мешков с деньгами, но генеральный прокурор до сих пор не смог внести в парламент соответствующее представление».

А.ПОРТНОВ также сообщил, что БЮТ требует привлечь к ответственности представителя Президента Украины в Верховной Раде Петра ОЛИЙНЫКА, в кабинете которого (как председателя Львовской ОГА в то время) председатель Львовского апелляционного административного суда получил взятку.

«Мы считаем, что действия представителей Президента и коррумпированных судей являются звеньями одной цепи», - сказал заместитель председателя фракции БЮТ, добавив при этом, что Блок Юлии Тимошенко требует объективного и всестороннего расследования.

Справка УНИАН. 2 декабря с.г. в отношении председателя Львовского апелляционного административного суда И.ЗВАРИЧА Генеральной прокуратурой Украины было возбуждено уголовное дело за взяточничество в особо крупных размерах. Во время обысков на местах работы и проживания председателя суда и шести судей Львовского апелляционного административного суда работники СБУ и Генпрокуратуры изъяли 1 миллион долларов США и 2 миллиона гривен.

По убеждению судьи, «уголовное дело в отношении него сфабрикованы».

9 декабря на пресс-конференции И.ЗВАРИЧ, в частности, заявил: "Миллион долларов США, который был изъят у меня дома, – это не взятка, это мои личные деньги, которые я одолжил у своего товарища для строительства собственного дома". По словам И.ЗВАРИЧА, «еще в 1993 году я получил земельный участок возле Львова. Для ее застройки одолжил 1,9 млн. долларов США у своего товарища Владимира КОСЕНКО. Часть из этих денег я использовал, детальные записи о том, на что ушли эти деньги, содержались в тетради, которая лежала дома на моем столе, и которая также была изъята".

По его словам, причиной возбуждения уголовного дела стало заявление в СБУ о том, что якобы ему в кабинете бывшего председателя Львовской облгосадминистрации Петра ОЛИЙНЫКА передали 100 тыс. долларов США взятки за «правильное решение» одного дела, связанного с землей в одном из районов Львовской области. И.ЗВАРИЧ заявил, что это – неправда, и «дальнейшие действия силовых структур связаны с тем, что за людьми, которые хотели получить землю, стоят влиятельные люди из Киева. В частности, из того же ведомства, которое представляет руководитель следственной группы, то есть из Генеральной прокуратуры».

11 декабря в Верховную Раду Украины поступило обращение Генеральной прокуратуры об отстранении И.ЗВАРИЧА от должности судьи Львовского апелляционного административного суда.

12 декабря Совет судей Украины освободил И.ЗВАРИЧА от должности председателя Львовского апелляционного административного суда.

15 декабря СМИ сообщили, что Управление Службы безопасности Украины во Львовской области объявило в розыск судью И.ЗВАРИЧА, который исчез из частной клиники, где находился на лечении.