Коррупционеров из власти Луценко обещает пересажать в следующем году

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заверяет, что следующий год милиция посвятит выявлению высокопоставленных должностных лиц, которые организуют коррупционные схемы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

«Следующий год мы посвятим не столько резонансным суммам (взяток), сколько высокодолжностным лицам, организаторам коррупционных схем, которые представляют себя политиками», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.