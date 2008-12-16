У Ющенко заявляют, что деньги МВФ могут отдать Нафтогазу

В Секретариате Президента Украины заявляют, что в случае необходимости кредит МВФ может быть использован для закупки НАК "Нафтогаз Украины" необходимого объема валюты для погашения долга перед ОАО "Газпром".

В частности, как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Украины Роман ЖУКОВСКИЙ заявил: "Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обеспокоен ситуацией в сфере газовых поставок. Критическая ситуация вызвана в первую очередь финансово-экономическим состоянием НАК «Нафтогаз Украины». Углубляет ее тот факт, что проблемы с долгом перед российскими партнерами решаются правительством в режиме чрезвычайной ситуации, вместо последовательных системных действий, направленных на его недопущение".

По словам Р.ЖУКОВСКОГО, "свидетельством неэффективности правительственной политики стала кризисная ситуация в Киеве, который на три дня остался без горячего водоснабжения и отопления. Она является недопустимой, учитывая уровень оплаты за полученный газ для всех категорий потребителей, который на 10 декабря 2008 года составляет 97,6%. В то же время общая задолженность возросла на 734,1 млн. грн.".

По словам Р.ЖУКОВСКОГО, общая сумма долга (перед "Газпромом" - УНИАН), подтвержденная актами, составляет 1,658 млрд. долларов. Именно этот факт предопределяет слабую позицию Украины в переговорах по газовым поставкам на 2009 год, отмечает Р.ЖУКОВСКИЙ.

К тому же, правительство не выполнило директивы, утвержденные Президентом Украины, согласно которым цена на газ на 2009 год должна была быть согласована еще в сентябре. Из-за этого окончательная цена может будет повышена, несмотря на мировые тенденции снижения.

По словам представителя Секретариата Президента, ситуация может максимально обостриться, если правительство Юлии ТИМОШЕНКО "планирует рассчитываться за долг украинскими активами. Ведь по информации СМИ, такой сценарий обсуждался между премьер-министром Украины Ю.ТИМОШЕНКО и руководителем правительства РФ Владимиром ПУТИНЫМ во время встречи в Кишиневе. Наиболее привлекательной из национальных активов является газотранспортная система Украины. Следовательно, логично сделать вывод, действия правительства направлены на создание искусственного долга НАК «Нафтогаз Украины» перед структурами РФ, который должен быть погашен путем передачи им в управление газотранспортных сетей".

Президент Украины считает упомянутый сценарий угрожающим для национальной безопасности и заявляет о его недопустимости, сказал Р.ЖУКОВСКИЙ. Правительство должно решить эту проблему за счет внутренних инструментов. Украина имеет достаточно газа в подземных хранилищах. Кроме того, в случае необходимости может быть использован кредит МВФ для закупки НАКом необходимого объема валюты, говорится в комментарии руководителя Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" договорились о погашении до 1 декабря 2008 года задолженности за газ, поставленный в Украину в сентябре, и части долга за октябрь.

По оценке российской стороны, задолженность "Нафтогаза" за газ, поставленный в сентябре, октябре и ноябре 2008 года, с учетом пени и штрафов, составляет 2,4 млрд. дол.

26 ноября председатель правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА заявил, что компания не может приобрести валюту для погашения долга перед российским открытым акционерным обществом «Газпром».

По состоянию на 2 декабря 2008 года НАК «Нафтогаз Украины» погасил 268,7 млн. дол. задолженности за газ перед компанией RosUkrEnergo AG (Швейцария) и попросил "Газпром" об отсрочке расчетов по газовому долгу за сентябрь и частично за октябрь.

3 декабря НАК «Нафтогаз Украины» заявил, что из-за снижения курса гривни в октябре-ноябре незапланированные потери компании составляли 600 млн. грн.

Как сообщалось, МВФ принял решение о выделении Украине кредита stand-by на сумму около 16,4 млрд. долларов для преодоления проблем, связанных с экономическим кризисом.

В ноябре Украина получила первый транш кредита на сумму 4,5 млрд. долларов.

10 декабря председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ заявил, что из транша Международного валютного фонда, который был предоставлен Украине, еще не потрачен ни один доллар.