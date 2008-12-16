Президент подписал изменения в бюджет-2008

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал принятый 12 декабря 2008 года Верховной Радой Украины закон Украины «О внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины».

Как сообщает пресс-служба главы государства, реализация закона позволит решить в текущем году ряд важных социально-экономических проблем.

В частности, будет обеспечено выделение из государственного бюджета средств для финансирования Стабилизационного фонда, пополнения Фонда гарантирования вкладов физических лиц, увеличения дотации Пенсионному фонду Украины с целью полной и своевременной выплаты пенсий, а также увеличение минимального размера пенсий шахтерам, отработавшим на подземных работах не менее 15 лет.

Кроме того, законом определены меры по стабилизации финансового состояния НАК «Нафтогаз Украины».