Зварич назвал решение НУ-НС «дебильным»

Нельзя одновременно заявлять, что коалиция создана и собирать подписи под соглашением о ее создании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам народный депутат Украины Роман ЗВАРИЧ, комментируя причины своей отставки с должности заместителя руководителя фракции.

Он отметил, что для создания коалиции необходимо 226 подписей под соглашением и подписи эти должны быть заверены в отделе кадров ВР. После этого, по его словам, председатель ВР имеет правовые основания для объявления в парламенте о создании коалиции депутатских фракций. Р.ЗВАРИЧ также отметил, что ему не понять «величину интеллектуального уровня» людей во фракции, которые утверждают, что коалиция создана, но в то же время заявляют, что необходимы подписи для ее создания. «Это слишком превосходит мой интеллектуальный уровень, поэтому пусть кто-то более умный занимает эту должность (речь идет о должности заместителя лидера фракции НУ-НС – УНИАН)», - сказал он.

Р.ЗВАРИЧ называет такую позицию большинства фракции непонятной. «Это решение дебильное, поскольку нельзя стоять на позиции, что коалиция создана и одновременно заключать соглашение о ее создании», - сказал он.