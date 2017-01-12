"Надя обзванивала близких, родных, матерей?": в СБУ раскритиковали публикацию Савченко списков пленных

В ближайшее время СБУ даст правовую оценку этим действиям, заявил советник председателя СБУ Юрий Тандит, передает 5 канал.

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"В данном случае возбуждено достаточно большое количество правовых норм. Сейчас СБУ определяет правовую оценку того, что произошло. Мы говорим о законе о персональных данных человека, в международной практике – это недопустимо. Нам сейчас уже звонят из международных организаций, коллеги из-за рубежа – нельзя давать такую информацию без разрешения родственников. Надя или ее помощники обзванивали близких, родных, матерей? Спрашивали, готовы ли они дать согласие или хотят они, чтобы фамилии их сыновей начали сейчас везде раскручивать, в том числе за линией соприкосновения. Есть закон о борьбе с терроризмом, в данном случае она как должностное лицо не имело право называть имена наших защитников военных открыто", – заявил Тандит.

Он добавил: "Мы проводим экспертную оценку и дадим в ближайшем времени правовую оценку того, что она сделала", – добавил он.

Как сообщал УНИАН, 10 января Савченко на своей странице в Facebook обнародовала списки пленных украинских военных на оккупированном Донбассе, а также списки боевиков, арестованных властями Украины. Также она обнародовала список граждан РФ, к которому включено 102 фамилии, которые арестованы в связи с боями на Донбассе в 2014-2016 годах.