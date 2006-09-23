Вместо членства в ЕС Украине предложат дружбу?

Федеральный канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ заявляет, что Европейскому Союзу следует отдавать предпочтение более тесному сотрудничеству вместо открытия перспективы на вступление в организацию для новых государств.

Как сообщает “Немецкая волна”,об этом она заявила вчера в Берлине в своем выступлении, посвященном европейской политике Германии, которая через три месяца будет председательствовать в ЕС.

А.МЕРКЕЛЬ предполагает, что такой подход может показаться очень жестким для некоторых восточноевропейских государств, в частности, для Польши, "которая имеет свои представления о вступлении Украины в ЕС".

Она отметила, что под более тесным сотрудничеством следует понимать формы между полным членством в Евросоюзе и просто соседскими отношениями.