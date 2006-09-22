Создание коалиции перенесено на понедельник

Заседание рабочей группы по созданию коалиции перенесено на понедельник. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил лидер СПУ Василий ЦУШКО.

По его словам, сегодня все участники группы собрались, но не смог приехать первый вице-спикер парламента Адам МАРТЫНЮК, представляющий позицию коммунистов. Поэтому было принято решение перенести заседание на понедельник.

Как известно, основные разногласия существуют между коммунистами и «Нашей Украиной».

В.ЦУШКО добавил, что время следующего заседания рабочей группы еще не определено.