В Москве прошли консультации по Приднестровью

Заместитель министра иностранных дел, специальный представитель Украины по вопросам приднестровского урегулирования Андрей ВЕСЕЛОВСКИЙ провел в Москве консультации в МИД Российской Федерации.

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы МИД Андрей ДЕЩИЦА, во время встречи со статс-секретарем, заместителем министра иностранных дел РФ Григорием КАРАСИНЫМ состоялся обмен мнениями об углублении сотрудничества между Украиной и Российской Федерацией в политической, экономической и других сферах. Стороны также коснулись вопросов активизации деятельности Украинско-российской двусторонней комиссии, возглавляемой президентами двух государств.

Кроме этого, А.ВЕСЕЛОВСКИЙ провел переговоры со Специальным представителем МИД Российской Федерации по вопросам отношений со странами СНГ, послом по особым поручениям Валерием КЕНЯЙКИНЫМ и послом по особым поручениям МИД РФ Валерием НЕСТЕРУШКИНЫМ.

Участники встречи особое внимание уделили ситуации, сложившейся в процессе приднестровского урегулирования. Была отмечена необходимость скорейшего возобновления переговоров в формате „5+2” (Республика Молдова, Приднестровье – стороны; Украина, Россия, ОБСЕ – посредники; ЕС, США – наблюдатели), инициированных украинским планом приднестровского урегулирования Президента Виктора ЮЩЕНКО.