Сын Януковича намерен инвестировать в строительство в Черногории, его посредником при продажах станет модель Playboy - СМИ
Александр Янукович, сын украинского экс-президента-беглеца, решил вложить €13 миллионов в недвижимость в Черногории.
Побудила его якобы к этому сербская модель и звезда Playboy Сорайя Вучелич, передает Informer.
По информации СМИ, Янукович намерен строить в Черногории прибрежные квартиры и бизнес-объекты, а Вучелич будет его посредником во время продаж этих объектов.
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Сама Вучелич отказалась раскрывать подробности соглашения с сыном Януковича: "Я вам эту информацию не могу ни подтвердить, ни опровергнуть".
СМИ сообщают, что Александр Янукович познакомился с моделью в прошлом году на черногорском побережье.
Стоит отметить, что Александр Янукович попал в список лиц, на которых распространяются санкции ЕС. Эти меры не запрещают въезд в страну, но его активы подлежат конфискации.