Завтра Киев планирует посетить президент Приднестровья

Завтра Киев планирует посетить с визитом президент непризнанной республики Приднестровье Игорь СМИРНОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции на военном полигоне «Широкий лан» сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

«Такой визит планируется, его цель - проведение политических консультаций в формате “5+2” и оценка той ситуации, которая сложилась после проведения приднестровского референдума», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он еще раз подчеркнул, что Украина вместе со странами ЕС не признает референдум в Приднестровье. В.ЮЩЕНКО отметил, что украинская сторона придает определенное значение этим переговорам, потому что речь идет о том, как вернуть за круглый стол в формате “5+2” соответствующие стороны, в том числе и приднестровскую (Республика Молдова, Приднестровье – стороны; Украина, Россия, ОБСЕ – посредники; ЕС, США – наблюдатели).

Он напомнил, что за последние несколько месяцев Украине не удается установить переговоры в этом формате, несмотря на то, что Украина представила план урегулирования, который удовлетворил руководство Приднестровья и Молдовы.

«Сейчас нужно вернуть стороны к диалогу, не смотря на обстоятельства, которые произошли в отношениях, и определенные политические решения в последние несколько месяцев», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, жители Приднестровья на референдуме 17 сентября высказались за независимость республики и дальнейшее ее присоединение к России. По данным ЦИК непризнанной республики, за такой курс проголосовали 97,1% избирателей. Против - 2,3%. По второму вопросу о возможном отказе от независимости Приднестровья с дальнейшим вхождением в состав Молдовы" "против" высказались 94,6%, "за" - 3,4%.

Украина заявила, что считает нелегитимным референдум в Приднестровье и не признает его результаты.