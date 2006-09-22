Ющенко взял управление на себя

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня на набережной Ялты принял участие в открытии этапа международного ралли "Кубок Европы", который в этом году проходит под названием Yalta Nemiroff Rally 2006.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «этап Кубка Европы – высокая честь, как для Ялты, так и для Украины, это очередное признание как части европейского спортивного простора, возможность для наших гостей познакомиться с Украиной».

Также В.ЮЩЕНКО добавил, что «Украина и украинский народ всегда были творцами европейской истории... Это мероприятие является маленьким взносом в европейское значение Украины».

"Эти мероприятия еще раз показывают роль спорта в украинской жизни", – добавил Президент.

В.ЮЩЕНКО сам сел за руль первого автомобиля и открыл гонку.

Также вместе с участниками соревнований В.ЮЩЕНКО почтил память погибших на шахте им. Засядько. По информации организаторов, гонщики передадут часть призового фонда семьям погибших.

Как отметил глава организационного комитета Yalta Nemiroff Rally, губернатор Запорожской области Евгений ЧЕРВОНЕНКО, в Yalta Nemiroff Rally 2006 принимают участие 56 экипажей гонщиков из Швеции, Болгарии, Турции, Литвы, Грузии, Беларуси, Молдовы, России, а также лучшие раллийные экипажи Украины.

Также Е.ЧЕРВОНЕНКО сказал, что в 2006 году в два раза увеличен бюджет международного ралли Yalta Rally 2006 и призовой фонд, по сравнению с 2005 годом.

Специальный гость соревнований – легендарный «летающий» финн, четырехкратный чемпион ралли «Париж-Дакар», депутат Европарламента Ари ВАТАНЕН, который высказал надежду, что «ваша демократия будет процветать так, как и ралли».

В пресс-конференции по случаю открытия Yalta Nemiroff Rally 2006 приняли участие более 160 журналистов из девяти стран.

Организаторами ралли выступили Министерство по делам семьи, молодежи и спорта, Автомобильная федерация Украины, проект "Червоненко racing", компании Nemiroff, Coca-Cola Ukraine (энергетический напиток burn), Торговый дом "НИКО", ОАО "Укрнафта", сеть ресторанов "Козырная карта", телеканал 1+1 и др.

Как сообщал УНИАН, с 22 по 24 сентября в Крыму под патронатом Президента Украины пройдет этап международного ралли "Кубок Европы", который в этом году проходит под названием Yalta Nemiroff Rally 2006.

Ралли в рамках проекта "Червоненко racing" будет проходить в городе Ялта - трассы возле горы Ай-Петри, поселка Ливадия и на трасах возле г. Алушта.

В 2006 году организаторы в партнерстве с компанией Nemiroff ставят перед собой цель - сделать Yalta Nemiroff Rally этапом Чемпионата Мира по ралли.

В 2005 году с 23 по 25 сентября только в первый день Yalta life rally 2005 стартовали 35 экипажей, большинство из которых украинские экипажи, а также экипажи из России, 3 - из Беларуси, по экипажу из Литвы, Грузии и Швеции.

Бюджет первого этапа кубка Президентов, этапа Чемпионата Украины по авторалли Yalta life rally 2005 обошелся его организаторам приблизительно в 500 тыс. долларов.

Общая дистанция ралли - около 600 км, из которых 170 км зачетных скоростных участков от Севастополя до Алушты.