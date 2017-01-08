В Минобороны Франции опасаются кибератак

Об этом заявил министр обороны Франции Жан-Ив ле Дриан в интервью французским СМИ, передает Reuters.

По его словам, Франция не менее уязвима для кибератак со стороны иностранных государств, чем Соединенные Штаты.

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Ле Дриан отметил, что есть реальная опасность кибератак на объекты французской гражданской инфраструктуры, а также против французской демократии и средств массовой информации.

Отвечая на вопрос, обладает ли Франция иммунитетом от таких атак, Ле Дриан сказал: "Нет, конечно, нет, мы не должны быть наивными".

Как сообщал УНИАН, Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ в 2016 году разоблачило кибератаку на компьютеры Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и видит признаки того, что она могла быть осуществлена из России.