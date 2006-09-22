Советник Кучмы критикует Азарова за плохой старт

Экс-глава Совета Нацбанка, советник президента Украины Леонида Кучмы Анатолий Гальчинский считает бюджет, предложенный правительством на 2007 год, половинчатым: "Я ожидал более радикальных правых шагов. Бюджет мне кажется половинчатым. И идея, которую высказывает Азаров, что это бюджет – переходной, это – плохая логика. Потому что для спринтера очень важен старт. И если откладывать его еще на полтора года, то можно потерять и этих полтора года.

Имея высокий рейтинг, имея поддержку парламента, правительство должно быть более радикальным в снижении налогового пресса, в вопросах стимулирования деловой активности. Тот уровень преференций, который мы последние полтора-два года задекларировали и они вошли в эту схему, непосилен для нашей экономики. Поэтому нужна своеобразная политика замораживания социальных выплат.

Замораживания на уровне инфляции, чтобы социальное положение населения не ухудшалось, но вместе с тем, Янукович должен был сказать обществу, что нам нужно два-три года очень серьезных инвестиций. Попытаться донести людям, что у нас сложилось очень серьезное положение с основными фондами, существует серьезная угроза техногенных катастроф, по сравнению с которыми Алчевск - это только цветочки. И стране нужна серьезная перспективная политика. И я убежден, что общество поняло бы это.

То, что делает сейчас правительство, это – бочком. Бочком политику не делают. Они ездят, метушатся, цепляются за мелочевку, суют свой нос, куда и не стоит."

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