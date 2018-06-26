Анатолий Гальчинский: Бочком политику не делают

Анатолий Гальчинский более десяти лет был советником Президента Леонида Кучмы по макроэкономике, пять лет возглавлял Совет Национального банка Украины. Сейчас некогда ближайший соратник экс-президента читает лекции студентам, остается авторитетным экспертом и интересным ньюcмейкром. Нынешнее положение «не провластного» ученого позволяет Анатолию Степановичу профессионально честно отвечать на поставленные журналистами УНИАН вопросы.

«САМОЙ ПЕЧАЛЬНОЙ СТРАНИЦЕЙ ПОСЛЕДНИХ ПОЛУТОРА ЛЕТ СТАЛ ПЕРЕДЕЛ СОБСТВЕННОСТИ»

Как Вы оцениваете первые шаги нового правительства?

Я ожидал более радикальных правых шагов. Бюджет мне кажется половинчатым. И идея, которую высказывает Азаров, что это бюджет – переходной, это – плохая логика. Потому что для спринтера очень важен старт. И если откладывать его еще на полтора года, то можно потерять и этих полтора года. Имея высокий рейтинг, имея поддержку парламента, правительство должно быть более радикальным в снижении налогового пресса, в вопросах стимулирования деловой активности. Тот уровень преференций, который мы последние полтора-два года задекларировали и они вошли в эту схему, непосилен для нашей экономики. Поэтому нужна своеобразная политика замораживания социальных выплат. Замораживания на уровне инфляции, чтобы социальное положение населения не ухудшалось, но вместе с тем, Янукович должен был сказать обществу, что нам нужно два-три года очень серьезных инвестиций. Попытаться донести людям, что у нас сложилось очень серьезное положение с основными фондами, существует серьезная угроза техногенных катастроф, по сравнению с которыми Алчевск - это только цветочки. И стране нужна серьезная перспективная политика. И я убежден, что общество поняло бы это. То, что делает сейчас правительство, это – бочком. Бочком политику не делают. Они ездят, метушатся, цепляются за мелочевку, суют свой нос, куда и не стоит. А кабинет Еханурова, продемонстрировал, что, ничего не делая, можно добиться роста. Это было переходное правительство, Юрий Иванович понимал, что радикальных шагов осуществить нельзя, и он не вмешивался в экономику. И вы видите, что сразу начался восстановительный рост, структурные сдвиги, экономика продемонстрировала, что она не любит чиновника. Сейчас же нужно создавать либеральные условия для развития.

Я бы хотела, чтобы Вы оценили период Оранжевой власти. Я вспоминаю утверждение программы правительства Юлии Тимошенко. Она заявила, что не будет коррупции, не будет теневых потоков. И очень убедительно просила: господа предприниматели, не ходите ко мне через черный ход, все будет решаться честно, прозрачно, здесь в парламенте и в Кабмине. Как экономика восприняла два оранжевых правительства? Произошли ли качественные изменения в отношениях власти и бизнеса?

Копаться в старом – некрасиво. Любая страница истории имеет положительные и отрицательные стороны. С точки зрения экономики, это было темное царство, сплошные провалы, отсутствие всякой экономической логики. Но в целом последние полтора года создали положительный фон для развития государства, я имею ввиду демократизацию, и развитие общественной инициативы. Общество все больше втягивается в процессы политической жизни. Мы становимся европейским государством, мы отходим от принципа «моя хата скраю».

В одном из первых послереволюционных интервью вы писали, что самая большая угроза, которая стоит перед новой властью, это угроза передела собственности...

Вы таки провоцируете мою оценку. Увы, так и произошло. И это было самой печальной страницей последних полутора лет. Если копаться в истоках собственности, проверять - откуда взято, то можно слишком далеко зайти. Приватизация не может быть справедливой. Мы встали на позиции рыночной экономики, принципов капитализма, мы отказались от логики тотального авторитаризма. Значит, принимаем принцип неприкосновенности частной собственности. Мы строим капитализм. Полноценный, демократический, народный, это не имеет значения. Капитализм, это – частная собственность, которая активно защищается государством.

К слову, я не против проникновения и активного участия в приватизации иностранного капитала. Но когда стоит вопрос, кому отдавать преференции, надо отдавать отечественному капиталу. Посмотрите на Россию, на ее крупные корпорации Газпром, Роснефть, крупные авиационные корпорации. Россия занимает активную позицию в мировом экономическом пространстве благодаря не мелкому собственнику, а благодаря тому, что она формирует крупные частно-государственные корпорации в разных сферах, не только в добывающей промышленности, но и в других корпорациях, высоких технологиях. И это то, что мне нравится в экономической политике Путина, и это то, что корреспондировалось с экономической политикой Кучмы.

«У НОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА НЕТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ВИДЕНИЯ»

Хочу вернуться к правительству Януковича. Одно деловое издание дало такую оценку: новый кабмин - правительство кучмистского типа, подбор персоналий, разобщенных исторически, идеологически и организационно.

Руководству нового кабинета нужно понять, что возврата к политике 2003-2004 года перед выборами, которая была результативной (мы имели 12,3 процентов роста ВВП) уже быть не может. Украина уже иная страна, перед экономикой стоят иные задачи. И поскольку к власти пришли те же люди, то существует опасность попыток реанимировать модель 2003-2004 года. Это будет провальная политика. Нужно учитывать, что та модель не решала проблемы инновационного развития. То была инвестиционная модель, мы имели почти 30 процентов роста инвестиций, это хорошо и это стимулировало экономику. Но давайте посмотрим, только 10-12 процентов предприятий занималось инновациями. Сравните: в ЕС инновациями занимаются 60-70% предприятий, в Японии - 90%. В 2003-2004 годах был экстенсивный рост. А нам нужна модель инвестиционно-инновационной политики. Это декларируется, но в бюджете не заложено никаких механизмов, чтобы реализовать эту модель.

Существует еще одна проблема. Правительство Януковича прежнего периода не занималось идеологией экономики, не занималось макроэкономикой. Оно было техническим правительством. Экономическая идеология формировалась на Банковой, Леонидом Кучмой, его президентскими механизмами. Правительство не было абсолютно пассивным, но решающее слово оставалось за президентом. Сегодня же ситуация изменилась. Сегодня конституционно Президент не может влиять на формирование экономического мировоззрения, на экономическую идеологию, на логику экономической политики. А готов ли Янукович и его аппарат, его идеологические структуры вместе с фракцией найти инструменты соединения перспективы и сегодняшнего дня? Не знаю. Правительство должно заниматься сегодняшним днем, ведь каждый день возникают проблемы. Но сегодняшние шаги должны корреспондироваться со стратегическими задачами. Для меня несколько печальными являются и бюджет, и другие шаги кабинета, которые показывают, что у нового кабинета не сформировано стратегическое видение.

С одной стороны правительство намеревалось урезать выплаты беременным и пенсионерам, а с другой стороны закладывает 50 миллионов на погашение вкладов Сбербанка. Где последовательность?

Это - отсутствие системности. Но я отрицательно отношусь к этому шуму по пособиям для беременных. Позиция Азарова правильная. Ну ведь есть семьи, для которых эти полторы тысячи долларов пойдут на парфюмерию. Да - все дети равны. Но даже в налоговой политике должна быть дифференциация подоходного налога. И всем поровну, это смешная идеология. Я не буду судить о тонкостях механизмов этой помощи. Но сам принцип дифференциации: серьезная помощь детям из бедных семей, и символическая - для тех двух-трех процентов – правильный. Помощь детям - это та статья и та политика, которая требует серьезного внимания, и она не должна сводиться к помощи новорожденным. Она должна быть системной и целостной. Там должно быть много других преференций: учеба, садик и так далее. Но коммунистический принцип размазывания льгот в условиях бедной страны: всем – поровну, это плохой принцип.

Правительство Януковича начало с того, что восстановило свободные экономические зоны. Вы имели отношение к их созданию. Сейчас у них нашлось очень много адвокатов. Но общественное мнение таково: Украина не может себе позволить себе СЭЗы. А идея их использования полностью дискредитирована.

Я причастен к формированию зон. И согласен: в их использовании было очень много серьезных проблем. Сама идея экономических зон - это не выдумано нами. Это действительно серьезная практика в той же самой Польше. Я имел возможность серьезно разбираться в Китае, где есть свободные экономические зоны.

В Китае - другая экономика…

Но Польше ведь не другая, а там тоже используются зоны. Я согласен, что с использованием зон есть проблемы. Но подумайте: у нас есть шахтерские города, где закрыты шахты, а вся структура поселка строилась на шахте. Кто туда пойдет, какие инвесторы? Надо создавать какие-то предпосылки для появления там предпринимательства. Когда-то мне ставили этот вопрос, и я называл курорт Трускавец. Я знаю, какой был Трускавец раньше, а какой – сейчас, потому что постоянно туда езжу. Я знаю, как изменилось Закарпатье вследствие введения СЭЗов. Другое дело: СЭЗы нужно чистить, в любом таком вопросе нужно искать плюсы и минусы. СЭЗы - сложный механизм, который нужно отрабатывать и, встретившись с трудностями, перечеркивать их нельзя. Вообще, есть две модели фискальной политики. Есть модель фискальной политики, когда все уравновешивается, все ставятся в равные условия. Для зрелого либерального общества такая политика приемлемая и правильная. Но я не знаю ни одну страну Запада, где при такой фискальной политике стимулируются инвестиции, инновации, поощряется подготовка кадров, социальные инвестиции частного бизнеса. Это более сложная модель, здесь возможно злоупотребление. Но это – активная фискальная политика государства. Государство влияет, формирует через механизмы фискальной политики модель социально-экономического развития. Другого инструментария нет. Это делается или с помощью чиновника или вот такими цивилизованными методами с помощью бюджетных и налоговых инструментов.

Допускаете ли Вы приватизацию ТЭКа и газотранспортной сети?

Я не допускаю приватизацию ГТС. Тут и политически и экономически это нецелесообразно. Это очень серьезный актив государства. Я сторонник очень активной широкой приватизации. Мы когда-то делали расчеты, и посчитали что в перспективе украинская экономика должна иметь где-то 8-10 процентов государственного сектора, а сегодня - до тридцати процентов. И нужно смело идти на приватизацию так называемых стратегических предприятий, списочных, запрещенных. Но ГТС я как раз бы не трогал.

«ОБЩЕСТВО ЗАИНТЕРЕСОВАНО В КОНСОЛИДАЦИИ "НАШЕЙ УКРАИНЫ" И ПАРТИИ РЕГИОНОВ»

Удастся ли Универсалу стать фактором, объединяющим политические элиты ?

Окончательно точка насчет широкой коалиции еще не поставлена. Хотя все предпосылки коалиции «Нашей Украины» и Партии Регионов были. Мне не совсем импонирует, что в составе коалиции есть левые силы. Не потому, что у меня есть предубеждение против Мороза или Симоненко. Но мы стоим перед необходимостью реформ «правого» содержания. Это и пенсионная реформа, и земельная, и страховая медицина. Нужна дифференцированная, жесткая и вместе с тем конструктивная жилищная реформа, чтобы рыночные принципы заработали. Нет логической завершенности в системе защиты частной собственности и многого другого. Я опасаюсь, что правительство Януковича будет всегда испытывать на себе пресс представителей левых сил. И это серьезный сдерживающий фактор нашего развития. Более естественным был бы союз с Ющенко и «Нашей Украиной» , которая, во всяком случае, публично исповедует либеральные принципы. Хотя на практике они показали противоположное, и политика прошлых полутора лет не была либеральной, она была более левацкой, я бы сказал, большевистской. Но есть объективные основы для консолидации «НУ» и ПР. И только политиканство и амбиции могут помешать этому. Общество заинтересовано в такой консолидации. Это могло бы стать прекрасной политической основой для серьезного прорыва.

Справедливо ли утверждение, что все, что удается новому правительству, - это многовекторность?

Многовекторность - это нормально. Более того, если в основе многовекторности лежит национальный интерес, то это хорошо. И в этом отношении политика Кучмы была достаточно взвешенной и прагматичной. И претензий к Кучме быть не может. Если вы имеет ввиду выступление Януковича в Брюсселе насчет НАТО, то я скажу, что он поступил по- европейски. Он сказал, что мы будем решать проблему НАТО в соответствии с позицией украинского народа. Что такое демократическая модель общества? Эта модель державы, в которой все решения принимаются в соответствии с учетом интересов, позиций, мнений общественности. И если он сказал, что мы будем действовать адекватно общественному мнению, это – нормально. Мы политизируем и проблему НАТО, и проблему ЕС, и проблему ЕЭП.

Так нас ведь Еврокомиссар попросил определиться, куда мы все-таки хотим: в ЕС или ЕЭП?!

По инициативе Кучмы, когда подписывался меморандум по ЕЭП, была внесена строка о разной скорости интеграции в эту структуру. И каждая страна сама определяла механизм своего участия в ЕЭП. И если механизм нашего участия в ЕЭП определен на уровне создания зоны свободной торговли, то это - прекрасная позиция. Мы против таможенного союза. Не может быть двух таможенных союзов. А зоны свободной торговли - это принцип, который базируется на приницпах ВТО. Заинтересованы ли мы в восточном векторе? Но вы посмотрите, как развивается восточный вектор внешней торговли.. У нас резко сократился экспорт в ЕС, но увеличился в восточном направлении, с другой стороны, импорт из ЕС у нас резко увеличился. И это не влияние политиков. Есть объективный процесс, есть хозяйственные связи. На Банковой трубят, а экономика развивается. «Ребята не торгуйте с Россией, это не наш стратегический партнер, наш стратегический партнер – ЕС». В ЕС нужно идти сильным, накачав мышцы, а не по принципу Польши, ведь средний поляк в ЕС выше сантехника не поднялся. Где их гордость шляхтича? А ведь Польша шла в ЕС, имея польскую нацию. А у нас нация не создана, процесс ее создания еще продолжается.

Анатолий Степанович, у вас есть очень сильные оппоненты во взглядах на ЕЭП. Россия выталкивает нас изо всех высокотехнологических проектов…

Я активный сторонник евроинтеграции, но разумной евроинтеграции. Я националист. И всегда отстаивал принципы украинского национализма, украинской нации. Но ведь нам еще нужно утвердиться как народу. И главное, Украина, изолированная от России, никогда не будет интересна ЕС и Европе. Украина интересна как мост, как связующее звено европейского и российского капитала. Я большой сторонник де-голлевской идеи Европы, от Атлантики до Тихого океана. Европы, которая противостоит панамериканизму, сохраняет свои цивилизационные традиции, а не массовую макдональдскую культуру, не ценности, «проповедуемые» Афганистану и Ираку, а культуру Шекспира и Гете, Шевченко и Достоевского. Это Европа не изолированная от России, и Россия сегодня значительно ближе к Европе, нежели мы. Я не идеализирую путинскую Россию. Но я бы не упрощал проблему многовекторности. У нас с Польшей были не менее сложные проблемы, чем с Россией. Я вот скажу о себе. Я когда-то заинтересовался этимологией своей фамилии. Оказалось, что в селе, откуда родом мой отец, все были Гальчинские. Оказывается, был такой польский пан Гальчинский. А его холопы не имели права на фамилию, а все были Гальчинские. У нас были не менее яростные конфликты с Польшей, чем с Россией.

"...ПО ЧЕТВЕРГАМ ГАЛЬЧИНСКИЙ В УНИВЕРСИТЕТЕ ЧИТАЕТ ЛЕКЦИИ"

Вы закончили свою книжку «Десять лет с Леонидом Кучмой»?

Еще работаю над ней. Это мне, бесспорно, интересно. Ведь это часть моей жизни. Большой жизни. Но для этой книги еще не время. Я написал книжку «Помаранчевая революция и новая власть». Еще написал книгу, которая не касается политики, она посвящена проблемам мирового развития, футурологии. Мне хочется посмотреть, как Украина вписывается в общемировые процессы. Плюс я работаю в Национальном университете. Собственно с университетом я никогда не порывал. В прошлые времена Леонид Данилович знал, что по четвергам Гальчинский в Университете читает лекции. Это основная моя интеллектуальная жизнь. Я отдаюсь студенчеству. Студенты мне верят, у нас хорошая взаимная связь и Украина может гордиться своей молодежью. Многие идеи, которыми я живу и руководствуюсь в науке и нашем интервью, это обратная связь со студенческой аудиторией.

Сейчас модно спрашивать о плюсах-минусах эпохи Кучмы. Вы когда-то сказали, что благодаря политике Кучмы мы не стали страной мелких лавочников.

Я бы не противопоставлял, нельзя недооценивать роль мелкого предпринимательства. Но я сказал по-другому. Мы сохранили тяжелую промышленность. Это мировая тенденция. Мы правильно восприняли идею мелкого бизнеса. Он активно работает на Западе, но в контексте крупных корпораций, он заполняет ту нишу, которую не могут заполнить крупные корпорации. Польша много потеряла, односторонне отдав преференции мелкому бизнесу, разукрупнив и разборахолив все то, что определяло лицо польской экономики. Одно из самых больших достоинств экономической модели Кучмы, что мы не скатились на позиции полураспыления украинского капитала. Что он сохраняет свое лицо, что он может быть способным конкурировать. Государство должно растить крупный капитал. Должен быть цивилизованный альянс. Эта сторона экономической политики Кучмы была одной из самых сильных его сторон. Нас не понимали, нас критиковали, в том числе и со стороны МВФ. Но мы сохранили экономическую основу, которая и есть фундаментом для существования крупного капитала. В этом своеобразная специфика украинской модели, которая таки дала позитивные результаты. В связи с этим хочется сказать, что мы должны поработать над имиджем крупного капитала, задание прессы не в том, что тиражировать статьи о ненавистных олигархах, а формировать толерантное отношение к крупному капиталу.

Чем сейчас занимается фонд Леонида Кучмы?

Мы делаем еженедельный аналитический мониторинг макроэкономической политики, пытаемся давать объективные оценки происходящим событиям. Леонид Данилович заканчивает книгу. Это будет серьезная книга, она будет касаться его периода власти. Он много начитывает. Книга обещает быть очень интересной. В ней описаны встречи с известными людьми: Ельциным, Путиным, Назарбаевым. К концу года, возможно, она будет издана. У Леонида Даниловича много встреч, к нему приезжают дипломатический корпус, отбывающие послы, представители бизнеса и культуры. И самое главное: фонд занимается благодарным и благородным делом. Фонд оказывает помощь молодым талантам, художникам, шахматистам и оказывает поддержку сельским библиотекам. В селе сохранилась живая и неподдельная любовь к книге. В городе интернет и телевизор делает свое дело, люди меньше любят книги. А зимой в селах библиотеки для читающих людей остаются своеобразными просветительскими центрами.

Беседовала Лана Самохвалова