Беспалый считает Тимошенко мечтательницей

Народный депутат Борис БЕСПАЛЫЙ считает преждевременными прогнозы лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО о присоединении к оппозиционному парламентскому объединению большей части фракции “Наша Украина”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, такое мнение он выразил, комментируя сегодняшние заявления лидера БЮТ. (УНИАН: Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что на данное время, общаясь с большинством народных депутатов из фракции «Наша Украина», становится понятно, что они готовы перейти в оппозицию, «но нужно, чтобы было принято решение»).

“В созданное сегодня межфракционное оппозиционное объединение вошла лишь часть фракции БЮТ и несколько социалистов. В нем нет ни одного человека из фракции “Наша Украина”, потому что наша фракция не принимала участия в его образовании, - сказал Б.БЕСПАЛЫЙ.

“Если в “Нашу Украину” от этого объединения поступят какие-либо предложения - или творческого характера, или политического, мы их будем рассматривать, как рассматриваем любые предложения, которые поступают к нам от других политических сил, - отметил Б.БЕСПАЛЫЙ, - но пока еще никаких подобных шагов со стороны Юлии Владимировны не было. Хотя она исправно, вот уже несколько месяцев подряд, анонсирует образование мощной парламентской оппозиции с участием “Нашей Украины” и БЮТ”.

“Повторю: в процессе образования этого межфракционного объединения “Наша Украина” никакого участия не принимала. Мне также не известно, чтобы кто-то из членов нашей фракции принимал участие в каких-либо переговорах с Юлией Владимировной. Поэтому, думаю, Юлии Владимировне нужно очень четко отмежевывать факты от версий и гипотез”, - сказал Б.БЕСПАЛЫЙ, добавив, что “существует объективная реальность, а все остальное – либо мечты, либо выдумки Юлии Владимировны и ее окружения”.

Как сообщал УНИАН, сегодня в ВР было презентовано межфракционное депутатское объединение “Парламентская оппозиция”.

Председателем этого объединения оппозиции избрана Ю.ТИМОШЕНКО, заместителями - Николай ТОМЕНКО, Иосифа ВИНСКИЙ и Александр ТУРЧИНОВ.

На сегодня в это парламентское объединение вошли все народные депутаты из фракции БЮТ (кроме тех народных депутатов, которые были исключены из фракции – УНИАН), а также двое народных депутатов из фракции СПУ – И.ВИНСКИЙ и Галина ГАРМАШ.