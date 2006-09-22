Ющенко грозит Януковичу Конституционным судом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает правительство возобновить государственную помощь для наименее защищенных категорий населения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, В.ЮЩЕНКО направил письмо премьер-министру Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой возобновить конституционные права граждан, нарушенные принятием решения Кабинета Министров Украины от 17 августа 2006 года №1215.

Согласно этому решению, остановлено действие постановлений Кабинета Министров Украины от 1 августа 2006 года №1060 «О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми», от 3 августа 2006 года № 1084 «Вопрос государственной поддержки педагогических работников из числа молодых специалистов, которые направляются в общеобразовательные и профессионально-технические учебные заведения».

Глава государства обращает внимание, что постановления, действие которых остановлено Кабинетом Министров, были направлены на поддержку наименее социально защищенных категорий населения – неполных семей с детьми, а также выпускников-педагогов, которые направляются для работы в сельскую местность.

Президент также отметил в письме, что такие действия Кабинета Министров Украины идут в разрез с обязательствами, взятыми подписантами Универсала национального единства, относительно дальнейшего гарантирования и неуклонного соблюдения прав человека, повышения благосостояния граждан, борьбы с бедностью средствами эффективной и адресной социальной защиты.

Президент просит премьер-министра в десятидневный срок принять меры относительно приведения постановления в соответствие с Конституцией Украины. При этом отмечается, что в случае, если Кабмином не будут приняты соответствующие меры, глава государства будет вынужден воспользоваться предоставленным Президенту Украины конституционным полномочием относительно остановки действия акта Кабинета Министров Украины по мотивам его несоответствия Конституции Украины и обратиться в Конституционный Суд Украины относительно конституционности такого акта.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины, возглавляемый В.ЯНУКОВИЧЕМ, в августе приостановил действие ряда социальных постановлений предыдущего правительства.

В частности, среди прочего, останавливается действие постановления правительства Юрия ЕХАНУРОВА от 3 августа 2006 года "Вопрос государственной поддержки педагогических работников из числа молодых специалистов, которые направляются в общеобразовательные и профессионально-технические учебные заведения". Это постановление вводило с 1 января 2007 г. оказание одноразовой адресной денежной помощи выпускникам высших учебных заведений, которые получили образование по направлениям и специальностям педагогического профиля и заключили не менее чем на три года соглашение о работе в общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведениях, определенных органами управления образованием, в пятикратном размере минимальной заработной платы.

Кроме того, постановлением правительства остановлено действие постановления "О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми" от 1 августа 2006 года. Это постановление продлевало оказание малообеспеченным семьям помощи на ребенка с 18 до 23 лет. Этим постановлением предусматривалось, что если ребенок учится на дневной форме обучения в высших учебных заведениях I-IV уровня аккредитации и профессионально-технических учебных заведениях, малообеспеченные родители и усыновители будут получать помощь до окончания ребенком учебного заведения, но не дольше, чем до достижения ребенком 23-х лет.

Сейчас малообеспеченные, одинокие родители и усыновители получают помощь на ребенка до достижения им 18 лет.