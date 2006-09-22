Ющенко поставил Кабмин на место

Указы Президента Украины вступают в силу после подписания и опубликования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции на военном полигоне «Широкий лан» сказал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

«Я плохо отношусь к таким бюрократическим отношениям между двумя институтами – кто-то хочет показать первичность или излишнее значение в урегулировании таких процессуальных отношений. Я такую тональность не приветствую и думаю, что она бесперспективна», - сказал В.ЮЩЕНКО.

«Мы исходим из того, что все указы, подписанные Президентом, вступают в силу с момента подписания, опубликования», - добавил он.

Президент отметил, что все моменты, когда подписание указов должно согласовываться с премьером, должны определяться в соответствии с Конституцией.

«Это ни в каком случае не говорит о том, что указ, подписанный в рамках конституционных полномочий Президента, не является действительным без контрассигнации премьер-министра», - отметил В.ЮЩЕНКО. По его словам, такой подход не соответствует Конституции.

«Президент подписывает указ, что я и делаю, а дальше премьер-министр в определенных случаях скрепляет его своей подписью. Я делаю свою работу и принимаю решение, остальные – это техническая бюрократическая процедура. Я думаю, что в правительстве достаточно людей, которые должны обеспечивать выполнение этой процедуры, а не делать национальное шоу вокруг этого”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель министра Кабинета Министров Украины – руководитель правового управления Кабмина Александр ЛАВРИНОВИЧ 21 сентября сообщил, что семь указов Президента Украины возвращены в президентскую канцелярию из-за нарушения конституционной процедуры их обнародования.

В сопроводительном письме к возвращенным указам секретариат Кабмина отметил, что официальному обнародованию актов главы государства должна была предшествовать процедура их контрассигнации. Однако упомянутые указы поступили на скрепление подписью премьер-министра официально обнародованы, что нивелирует процедуру их контрассигнации. Контрассигнация - скрепление актов главы государства подписями премьер-министра, а также министра, ответственного за указ и его выполнение, предшествующее официальному обнародованию документа.

В то же время министр юстиции Роман ЗВАРИЧ отметил, что право возвращать указы Президента Украины в связи с нарушением несуществующей „конституционной процедуры их обнародования” не предоставлено ни одному должностному лицу.

В свою очередь глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА также подчеркнул, что «Указы Президента Украины вступают в силу со дня их официального обнародования».