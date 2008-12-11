Кендзёр и Президент сошлись: Тимошенко предлагает демагогию

Проект коалиционного соглашения, предложенный Блоком Юлии Тимошенко, является «сплошной демагогией».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам народный депутат Украины Ярослав КЕНДЗЁР.

По его словам, такая позиция высказывалась многими членами «Нашей Украины» во время встречи с Президентом Украины.

На вопрос УНИАН, разделяет ли такую позицию Виктор ЮЩЕНКО, Я.КЕНДЗЁР ответил: «Это моя личная оценка и большей части фракции, и здесь есть сходство позиций с Президентом Украины».

Он отметил, что речь шла о необходимости подписания коалиционного соглашения, которое «будет работать на национальные интересы Украины».

Я.КЕНДЗЁР сказал, что в проекте коалиционного соглашения, предложенном БЮТом, есть самый главный для этой фракции пункт о том, чтобы в кратчайший срок утвердить программу правительства и после этого «правительство получает индульгенцию и его нельзя трогать». По словам депутата, все остальное «является демагогией».

Я.КЕНДЗЁР также отметил, что во время встречи был раскритикован вариант бюджета на 2009 год, который формируется правительством. Он отметил, что речь идет об «абсолютно популистском» проекте бюджета, который «заводит страну в полный тупик, где будут проблемы с выплатой пенсий и с финансированием бюджетных отраслей”.