Янукович угрожает через 100 дней поднять всю страну

Партия регионов дает власти сто дней для наведения порядка в стране. Об этом заявил на заседании оппозиционного правительства лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что «так называемое большинство» в парламенте не хочет рассматривать антикризисную программу, предложенную Партией регионов. «Это означает, что нас хотят исключить из процесса», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он добавил, что в случае, если власть за сто дней не наведет порядок в стране, то через сто дней мы поднимем всю страну».

Он отметил, что завтра в Верховной Раде Украины фракция Партии регионов будет ставить вопрос о принятии решения о сокращении минимум в десять раз расходов на Секретариат Президента Украины, правительство и Верховную Раду. В.ЯНУКОВИЧ отметил, что если это не будет поддержано, «то мы пригласим людей в Киев».