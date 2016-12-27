Турчинов: 2017-й год станет переломным в освобождении оккупированного Донбасса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после торжественного вручения сертификатов и ключей от квартир 58 семьям военнослужащих и ветеранов Национальной гвардии.

«Мы сейчас видим, что Россия и подконтрольные ей российско-террористические группировки не собираются выполнять никакие договоренности, они и дальше пробуют дестабилизировать ситуацию», – подчеркнул Турчинов.

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«В то же время, что очень важно, на что бы я хотел обратить внимание, когда мы говорим о об уходящем 2016 годе. Это первый год, когда Украина не лишилась ни одного метра своей территории. Все попытки продвинуться вперед, продвинуться на запад, все попытки прорвать нашу оборону в 2016 году были обречены, и, более того, враг понес очень серьезные потери, а Вооруженные силы Украины улучшили свои позиции», – заявил Турчинов.

В связи с этим он подчеркнул, что «метр за метром мы начинаем освобождать оккупированную территорию».

«И я убежден, что 2017 год станет переломным в этом вопросе», – подчеркнул Турчинов.