БЮТ намекает главе ВАСУ, что лучше уйти в отставку «добровольно»

Фракция БЮТ требует отставки председателя Высшего административного суда Александра ПАСЕНЮКА за несоответствующее реагирование на ситуацию, которая возникла в связи с фактом взяточничества во Львовском апелляционном административном суде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил заместитель лидера фракции БЮТ Андрей ПОРТНОВ.

«Появление судей в мантии на пресс-конференции и абсолютная ложь о том, что судья 2 млн. дол. Взял в долг у адвоката и наколядовал 1 млн. дол., это смешно и это позорит судебную систему», - сказал А.ПОРТНОВ.

Он отметил, что на такие неадекватные действия судей должно было отреагировать руководство административной юстиции, но не отреагировало.

«Потому мы требуем отставки, добровольной пока отставки председателя Высшего административного суда Александра ПАСЕНЮКА», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря в отношении председателя Львовского апелляционного административного суда Игоря ЗВАРИЧА Генеральной прокуратурой Украины было возбуждено уголовное дело за взяточничество в особо крупных размерах. Во время обысков на местах работы и проживания председателя суда и шести судей Львовского апелляционного административного суда работники СБУ и Генпрокуратуры изъяли 1 миллион долларов США и 2 миллиона гривен.

По убеждению судьи, «уголовное дело против него сфабриковано».

9 декабря на пресс-конференции И.ЗВАРИЧ, в частности, заявил: "Миллион долларов США, который был изъят у меня дома, – это не взятка, это мои личные деньги, которые я взял в долг у своего товарища для строительства собственного дома". По словам И.ЗВАРИЧА, «еще в 1993 году я получил земельный участок возле Львова. Для его застройки взял в долг 1,9 млн. долларов США у своего товарища Владимира КОСЕНКО. Часть из этих денег я использовал, детальные записи о том, на что пошли эти деньги, содержались в тетради, которая лежала дома на моем столе, и которая также была изъята".

Также И.ЗВАРИЧ заявил, что в одном из пакетов с деньгами, которые были изъяты в его кабинете, были деньги, которыми гости «засевали» в кабинете И.ЗВАРИЧА во время открытия здания суда в июне этого года, и он их планировал «отдать церкви».

«Также из моей барсетки было изъято 9,6 тысячи долларов США и 6,4 тысячи грн. Это были деньги, которые на протяжении недель мне сдавали судьи на ремонт помещений суда. Также у меня из дома было изъято 340 тысяч гривен наших с женой личных сбережений, а также расписку о том, что мной на ремонт помещений суда получено 100 тыс. долларов США», - рассказал о происхождении изъятых денег И.ЗВАРИЧ.

По его словам, причиной возбуждения уголовного дела стало заявление в СБУ о том, что якобы ему в кабинете бывшего председателя Львовской облгосадминистрации Петра ОЛИЙНЫКА передали 100 тыс. долларов США взятки за «правильное решение» одного дела, связанного с землей в одном из районов Львовской области. И.ЗВАРИЧ заявил, что это – неправда, и «дальнейшие действия силовых структур связаны с тем, что за людьми, которые хотели получить землю, стоят влиятельные люди из Киева. В частности, из того же ведомства, которое представляет руководитель следственной группы, то есть из Генеральной прокуратуры».