Литвину нашептали, что вечером будут делить бюджет

Парламент в четверг вечером может рассмотреть изменения в бюджет на 2008 год.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Владимир Литвин.

"Мне подошли и нашептали (что бюджет может рассматриваться в четверг)", - сказал он. Но часть зала пришла в негодование, поскольку нет решения бюджетного комитета, пишет Украинская правда.

"Если не будет решения комитета, то будем рассматривать завтра. Мы договорились на согласительном совете, что если будет решение комитета, то этот вопрос мы рассмотрим сегодня последним. Если решения бюджетного комитета не будет, то этот вопрос будет поставлен первым в такой плоскости: рассматривать без решения комитета", - сказал Литвин.

Верховная Рада продолжила свою работу в четверг, пока не рассмотрит все вопросы повестки дня. За проголосовало 258 депутатов, из них 27 коммунистов.

Как известно, изменения в бюджет на 2008 год должны были быть внесены еще в марте.