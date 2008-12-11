Рада сегодня решила работать до победного конца

Верховная Рада Украины сегодня будет работать до тех пор, пока не рассмотрит все вопросы, внесенные в повестку дня.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 258 народных депутатов из 438, зарегистрированных в зале.

Из тех законопроектов, которые включены в повестку дня, Верховной Раде осталось рассмотреть еще 5. Все законопроекты касаются минимизации влияния мирового финансового кризиса.