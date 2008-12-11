В Блоке Кличко рассказали о цинизме Черновецкого

Киевская администрация цинично пренебрегает правами киевлян. Об этом в интервью журналистам заявил депутат Киеврады, один из лидеров блока Виталия Кличко Дмитрий Андриевский.

«Четыре фракции – Блок Виталия Кличко, БЮТ, Блок Литвина и Блок Катеринчука – выступили с инициативой снижения тарифов на проезд в общественном транспорте. Но председатель на пленарном заседании даже не поставил этот вопрос на голосование», - сказал Андриевский.

Сначала КГГА своим распоряжением искажает решение Киеврады относительно ситуации в транспортной отрасли столицы. Вместо действий по улучшению функционирования транспорта и эффективного использования его коммерческого потенциала, администрация Черновецкого повышает тарифы на поезд. При этом проблемы неэффективного руководства коммунальным транспортом решаются за счет киевлян.

«Мы, отстаивая интересы киевлян, опять внесем решение об уменьшении тарифов на проезд в коммунальном транспорте на следующей сессии 18 декабря», - отметил Андриевский.