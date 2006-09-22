Верховная Рада преодолела вето Президента

Верховная Рада Украины преодолела вето Президента на закон об установлении моратория на повышение цен на жилищно-коммунальные услуги

Как передает корреспондент УНИАН, за преодоление вето на Закон Украины «О моратории на повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги и потребляемые в быту природный газ и электроэнергию, услуги общественного транспорта (кроме такси)» проголосовали 340 народных депутатов из 444 зарегистрированных в зале.

Закон принят Верховной Радой Украины 15 марта 2006 года.

Законом предлагается ввести на 2006 год мораторий на повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги и потребляемые в быту природный газ и электроэнергию, услуги общественного транспорта (кроме такси) и предусматривается, что указанные услуги, природный газ и электроэнергия оплачиваются населением по ценам и тарифам, установленным Кабинетом Министров Украины и местными органами исполнительной власти, Национальной комиссией регулирования электроэнергетики Украины в соответствии с их полномочиями, по состоянию на 1 января 2006 года.

Представитель Президента в парламенте Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ заметил, что Президент применил право вето в отношении данного закона, поскольку в 1999 году Конституционный Суд признал не отвечающим Основному Закону аналогичный законопроект, принятый парламентом в 1998 году. Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ подчеркнул, что основанием стало то, что ВР своим решением вмешалась в деятельность органов местного самоуправления, к исключительным правам которых и принадлежит установление тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ пообещал, что Президент подпишет закон в случае преодоления вето, если к нему не обратится правительство с просьбой обратиться в Конституционный Суд, поскольку проект государственного бюджета разработан из расчета на повышение тарифов.