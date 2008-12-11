Ляпину «терзают смутные сомнения»

Народный депутат Украины Ксения ЛЯПИНА (фракция НУ-НС) считает, что предложенное название нового большинства готовилось под коалицию БЮТ и Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила в интервью журналистам.

По словам депутата, название готовилось под коалицию БЮТ и Партию регионов, поскольку там есть «слова, которые пиарщики “регионов” много лет связывают именно с Партией регионов – стабильность».

В то же время она отметила, что фракция НУ-НС считает, что суть коалиции – не в названии, главное, чтобы она не была антиукраинской.

«Это все только слова, а суть в тех положениях, которые содержатся в соглашении», - отметила К.ЛЯПИНА.

По ее словам, в названии нового большинства слово «развитие» - от БЮТ, «стабильность» - от Партии регионов, а «порядок» - «это вообще неизвестно от кого».

На вопрос журналистов, может ли это быть от НУ-НС, К.ЛЯПИНА ответила: «Не от нас точно, потому что у нас порядка меньше всего».

Депутат отметила, что в парламенте уже была создана антикризисная коалиция, которая «создала кризис, была у нас коалиция национального единения, которая развалила Верховную Раду».

«Сейчас создается коалиция стабильности, и что-то «меня терзают смутные сомнения», - пошутила К.ЛЯПИНА.

Как сообщал УНИАН, газета "Коммерсантъ" (Украина) № 225 от 11.12.2008, пишет, что новое парламентское большинство назвали коалицией "Национального развития, стабильности и порядка".

Издание ссылается на текст коалиционного соглашения, которое руководство фракции БЮТ предложило подписать своим коллегам из фракций "Наша Украина – Народная самооборона" и Блока Литвина.