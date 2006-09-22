Тимошенко подаст в суд на Януковича

Лидер фракции БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО обратится в понедельник, 25 сентября, в суду относительно ложной информации, распространенной премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ во время пребывания в Луганске.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила на заседании парламента.

По ее словам, В.ЯНУКОВИЧЕМ были распространены в Луганске «неправдивые данные о том, что правительство Ю.ТИМОШЕНКО повысило тарифы на коммунальные услуги и в том числе на газ». Она отметила, что премьер-министр Украины будет отвечать за эту информацию, а также Партия регионов, «имеющая такого лидера, который ни слова правды не говорит». Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в ответ на сообщение представителей фракции Партии регионов о рассмотрении сегодня в суде дела по иску Андрея КЛЮЕВА к Олегу ЛЯШКО о распространении ложной информации о подкупе народных депутатов.