Во фракции Наша Украина - пополнение

Народные депутаты Алексей КОЗАЧЕНКО и Владимир ШКЛЯР вошли во фракцию «Наша Украина».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на утреннем заседании парламента сообщил председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ.

Как известно, эти депутаты были зарегистрированы ЦИК после сложения депутатских полномочий Романом ЗВАРИЧЕМ и Юрием ПАВЛЕНКО, которые были избраны в Кабинет министров.