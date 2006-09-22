О чем говорили Янукович и Путин

Премьер-министр Украины Виктор Янукович и президент России Владимир Путин в ходе встречи в Москве обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности в экономической сфере.

Как сообщили в пресс-службе украинского правительства, стороны уделили внимание вопросу подготовки заседания межгосударственной комиссии Ющенко-Путин, которое должно состоятся до конца 2006 года. «Украина заинтересована в существенном улучшении торгово-экономических отношений с Россией», - отметил украинский премьер в ходе встречи.

Согласно программе однодневного визита в Москву, сегодня В.Янукович встретится с премьер-министром России Михаилом Фрадковым, а также главой правления «Газпром» Алексеем Миллером. Премьера в этом визите сопровождают министр экономики Владимир Макуха и министр топлива и энергетики Юрий Бойко. Украинский премьер намерен обсудить с руководством России вопросы поставок газа в Украину в 2006-2007 годах.

Ранее В.Янукович заявлял, что это «будет последняя встреча» накануне заседания межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству. Он отметил, что этот комитет готовит проведение заседания украинско-российской межгосударственной комиссии Ющенко-Путин.

В четверг украинский премьер в Брюсселе встречался с главой европейского парламента Хосе Боррелем и президентом Европейской комиссии Жозе Мануэлем Баррозу.

Обком со ссылкой на ICTV